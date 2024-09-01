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Небольшой дождь возможен местами в Тюменской области 2 сентября

Общество, 14:54 01 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшой дождь возможен местами в Тюменской области 2 сентября. В дневные часы в регионе будет облачно с прояснениями.

Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 15-19 м/с. Температура воздуха составит +17… +22.

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# дождь , погода

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