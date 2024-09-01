Небольшой дождь возможен местами в Тюменской области 2 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшой дождь возможен местами в Тюменской области 2 сентября. В дневные часы в регионе будет облачно с прояснениями.

Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 15-19 м/с. Температура воздуха составит +17… +22.