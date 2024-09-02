Журавлик мира и добра сделают посетители Менделеевки в Тюмени
Общество, 16:40 02 сентября 2024
| Фото: Тюменская областная научная библиотека
Мастер-класс "Журавлик мира и добра" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 3 сентября. Мероприятие приурочат ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Поговорим о том, что такое терроризм и какую опасность он несёт миру. Вспомним как вести себя в чрезвычайных ситуациях и создадим журавликов в технике оригами в память о тех, кто пал жертвой терроризма", - отметили организаторы.
Начало встречи в 11 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.