Журавлик мира и добра сделают посетители Менделеевки в Тюмени

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Мастер-класс "Журавлик мира и добра" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 3 сентября. Мероприятие приурочат ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Поговорим о том, что такое терроризм и какую опасность он несёт миру. Вспомним как вести себя в чрезвычайных ситуациях и создадим журавликов в технике оригами в память о тех, кто пал жертвой терроризма", - отметили организаторы.

Начало встречи в 11 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.