В Тюмени открыли центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в регионе образовательный центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения "М-Тех" открыли на базе многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета в рамках федерального проекта "Профессионалитет" 2 сентября.

Это позволит начать реализацию 29 образовательных программ среднего профобразования по 15 профессиям и специальностям по новой технологии. 925 первокурсников станут участниками проекта.

Ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков приветствовал студентов, их родителей и преподавателей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Защита программы "Профессионалитет" позволила нам обновить парк оборудования, сделать ремонт и задействовать две локации для ее реализации. С площадкой в стенах нашего учебного заведения вы ознакомитесь уже сегодня. Думаю, что проведенная работа будет востребована, поможет вам в учебе и позволит стать со временем настоящими профессионалами", – подчеркнул Юрий Клочков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр "М-Тех" – один из трех кластеров, созданных в Тюменской области. Он призван обеспечить высокий уровень качества профессионального образования при поддержке ведущих компаний региона и правительства Тюменской области. Участниками стали шесть ведущих компаний субъекта и страны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для модернизации материально-технической базы колледжа в рамках "Профессионалитета" привлечено 150 млн руб. федеральных средств и средств работодателей – партнеров кластера.

Благодаря проекту в колледже создано 13 новых образовательных пространств – это лаборатории, интерактивные классы, полигоны.

Практические навыки студенты будут осваивать не только на современных тренажерах, имитирующих производственный процесс, но и на реальном полноразмерном оборудовании, ранее задействованном на промышленных площадках.

Добавим, что открытие прошло под эгидой празднования 60-летнего юбилея Тюменского индустриального университета.

Инна Кондрашкина