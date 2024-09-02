  • 2 сентября 20242.09.2024понедельник
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

За неделю мошенники похитили у жителей Тюменской области 37 миллионов рублей

Происшествия, 20:52 02 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

68 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 37 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Наибольшая сумма за минувшую неделю составила 6,5 млн рублей. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон в одном из мессенджеров и представившись сотрудником оператора связи под предлогом продления договора похитил деньги у жительницы областного центра. Она самостоятельно перевела средства на различные банковские счета мошенников.

О том, что в отношении нее совершается преступление женщина не подозревала.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами его расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенничество , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 02.09.2024За неделю мошенники похитили у жителей Тюменской области 37 миллионов рублей
12:59 02.09.2024Двух вахтовиков сняли с поезда в Тюмени за хулиганство
12:15 02.09.2024Пять тысяч рублей заплатит пенсионерка за кражу сала и рыбы из соседского холодильника
10:25 02.09.2024В Тюменской области за неделю произошло 60 техногенных пожаров