За неделю мошенники похитили у жителей Тюменской области 37 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

68 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 37 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Наибольшая сумма за минувшую неделю составила 6,5 млн рублей. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон в одном из мессенджеров и представившись сотрудником оператора связи под предлогом продления договора похитил деньги у жительницы областного центра. Она самостоятельно перевела средства на различные банковские счета мошенников.

О том, что в отношении нее совершается преступление женщина не подозревала.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами его расследования.