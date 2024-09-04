Жители шести районов области получили квалифицированную помощь в "автопоезде здоровья"

| Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

11 тыс. жителей региона посетили передвижной медицинский комплекс Областной больницы №4 с начала 2024 года.

7 тыс. 500 человек прошли здесь флюорографию и маммографию, 3 тыс. 200 - диспансеризацию и профосмотр, 2 тыс. 754 пациента получили стоматологическую помощь. Всего за восемь месяцев "автопоезд" посетил шесть районов: Ишимский, Сорокинский, Армизонский, Абатский, Викуловский и Бердюжский, в некоторых из них остановился дважды. Так, в эти дни медики работают в Абатском районе, 9 сентября отправятся в Армизонский, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Комплекс состоит из четырех "кабинетов на колесах": маммографического, флюорографического, стоматологического и медицинского пункта. Транспорт был приобретен благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в рамках программы "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

"Наши передвижные комплексы обеспечивают доступ к качественной медпомощи жителям даже самых отдаленных сел и деревень. Независимо от количества проживающих, мы выезжаем на территорию, где проводим диагностику, назначаем лечение и занимаемся профилактической работой среди населения", - рассказал главврач Областной больницы №4 Александр Синельников.