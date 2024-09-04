Тюменские предприниматели оценят инвестиционную привлекательность Ишима и Ишимского района

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив от 6 августа) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив от 6 августа)

Около 30 предпринимателей вошли во второй инвестиционный тур в Ишим и Ишимский район 5 и 6 сентября. Они оценят перспективы для вложения средств на предприятиях и объектах.

Бизнесмены побывают на площадке "Крио АГЗС". Реализацией проекта занято ООО "СПГ Проект Инжиниринг". Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция находится на пересечении двух трасс в районе Ишима. После модернизации и подключения к газопроводу станция увеличила мощность. Теперь на АГЗС могут заправляться одновременно шесть автомобилей, что позволяет обеспечить заправку до 150-170 автомобилей в сутки.

Следующий объект – агроиндустриальный парк. Он находится в разработке. Предпринимателям презентуют возможности для резидентов, которые имеют ряд преференций от регионального правительства.

В программу тура включены промышленные предприятия Ишима: ООО "Индорс", ПК "Слада", ООО "МолГрупп" и инвестиционная площадка "Восточный промышленный узел".

Участники тура посетят такие туробъекты Ишимского района, как парк Сказов Средиземья "Норгород", базы отдыха "Теремок" и "Лесная сказка".

Инвестиционные туры организованы по поручению губернатора Тюменской области для знакомства предпринимателей с потенциалом муниципальных образований. В первую очередь участников интересуют промышленность, туризм, общественное питание.

В ходе визитов в города и села региона предпринимателям показывают ниши, свободные для развития бизнеса, рассказывают об успешных кейсах местных предпринимателей, напоминают о действующих мерах поддержки инвесторов.

Напомним, первый тур 35 предпринимателей совершили в Ялуторовск и Ялуторовской район. По итогам прошел раунд переговоров об организации совместных проектов, в Деловом доме города открылось представительство ТПП Тюменской области.

Анжела Лебедева