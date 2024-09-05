Центр культурного развития откроют в с. Большое Сорокино в декабре 2024 года

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Центр культурного развития откроют в с. Большое Сорокино Сорокинского района в декабре 2024 года. На территории более 5 тыс. кв. м появится прогулочная зона в 1,5 га, игровая и детская площадки, уличный амфитеатр на 450 посадочный мест и сцена, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

"В здании разместится концертный зал на 300 посадочных мест, хореографический и игровой залы, появится студия звукозаписи. На втором этаже будут музейные комнаты и универсальный зал для проведения торжественных церемоний, в том числе для заключения брака", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Строительные работы подходят к концу. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству. Почти все инженерные сети сделали, осталось завершить потолки, чтобы провести свет.