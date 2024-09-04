Разведчик и сапер — самые востребованные специальности у тюменских контрактников

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, подписывая контракт на военную службу, чаще всего изъявляют желание стать разведчиками, саперами или служить в штурмовых подразделениях.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени, лейтенант Дмитрий Иванов.

"Число частей, куда можно поступить, очень большое — все виды и рода войск. Все зависит от желания военнослужащего. Чаще всего тюменцы хотят попасть в воздушно-десантные войска, сухопутные подразделения в составе Центрального военного округа", — добавил он.

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту можно увидеть на площадках проведения многих событий в Тюмени. Так, 4 сентября, тюменцы могли посетить его во время стоянки уникального музея на колесах "Поезд Победы" на железнодорожном вокзале. Здесь проводилась профориентация молодежи и информационно-разъяснительная работа с населением. С горожанами в пунктах отбора общаются инструкторы, которые уже ранее проходили военную службу по контракту и участвовали в специальной военной операции. Опираясь на свой опыт, они могут рассказать об особенностях несения долга в зоне СВО.

Желающих поступить на военную службу по контракту среди тюменцев и жителей региона становится больше. "Приходят, интересуются, делают выводы. Кто-то сразу пишет заявление, другие советуются со своими близкими и потом уже приходят в пункт по адресу: улица Республики, 2. Уже там непосредственно проходит отбор", - рассказал Дмитрий Иванов.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо обратиться в пункт на ул. Республики, 2 (вход со стороны ул. Республики), либо в военный комиссариат по месту жительства. После подписания заявления предстоит пройти медицинский осмотр, социально-психологическое тестирование, сдать нормативы по физической подготовке, собрать пакет документов по перечню.

Кандидатуру на соответствие должности рассмотрит совместная комиссия пункта отбора на военную службу по контракту и областного комиссариата. После этого издается приказ и в течение одного-двух дней кандидат убывает к месту прохождения службы. К каждому человеку применяется индивидуально-личностный подход. За каждым кандидатом закрепляется персональный инструктор, который курирует его с момента подачи заявления до убытия и зачисления в список войсковой части.

Отметим, при поступлении на военную службу по контракту каждый военнослужащий получает единоразовую выплату в 1 млн рублей. Из них 600 тыс. рублей — единоразовая выплата от правительства Тюменской области, 400 тыс. рублей - по указу президента Российской Федерации. Денежное удовольствие на сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции составляет от 210 тыс. рублей.

Инна Пахомова