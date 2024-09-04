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Пункт весогабаритного контроля запустят на трассе Ялуторовск – Ярково

Общество, 20:15 04 сентября 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Пункт весогабаритного контроля готовят к запуску на трассе Ялуторовск – Ярково. Задача системы — сохранить качество дорог и безопасность передвижения. Надзорный орган будет в режиме реального времени получать информацию о превышении веса и габаритов проходящего транспорта, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Отметим, тяжёлый транспорт способен раздавить существующее покрытие. А габаритные грузы несут опасность для участников движения. Поэтому перевозка тяжёлых и габаритных грузов возможна только после получения спецразрешения. Нарушителей будут выявлять и наказывать.

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# весовой контроль

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