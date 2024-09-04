Пункт весогабаритного контроля запустят на трассе Ялуторовск – Ярково

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Пункт весогабаритного контроля готовят к запуску на трассе Ялуторовск – Ярково. Задача системы — сохранить качество дорог и безопасность передвижения. Надзорный орган будет в режиме реального времени получать информацию о превышении веса и габаритов проходящего транспорта, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Отметим, тяжёлый транспорт способен раздавить существующее покрытие. А габаритные грузы несут опасность для участников движения. Поэтому перевозка тяжёлых и габаритных грузов возможна только после получения спецразрешения. Нарушителей будут выявлять и наказывать.