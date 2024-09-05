447 масксетей сплели для бойцов на СВО волонтеры из тюменского сообщества "Сестри4ки.72"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

447 маскировочных сетей сплела команда тюменского волонтерского сообщества "Сестри4ки.72" для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, за полтора года. Работают тюменки на базе областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Мы с одной из наших прях, Еленой Кузнецовой, решили, что надо помогать. Сначала были в другой группе, а потом создали отдельную. Интересно, что в названии у нас цифра четыре. Это потому, что первые, кто к нам присоединился, были четыре сестры. Сейчас с нами родственники бойцов, их мамы, сестры, тети. Все работаем дружно", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель волонтерского сообщества "Сестри4ки.72" Наталья Мелкобродова.

Команда первая в Тюмени начала делать сухие души для военнослужащих. В набор для гигиенических процедур входит мешочек из нетканого полотна, который пропитывают гелем, одноразовое полотенце и несколько ватных палочек. Кроме этого, девушки шьют балаклавы, многофункциональные снуды, футболки, майки, вяжут пояса, мочалки, носки. Создают тюменки из подручных средств и подушки для ребят, пледы, комплекты постельного белья и одеяла, которые набивают обрезками синтепона, что раз в два-три месяца поставляет мебельная фабрика.

"Работаем, конечно же, по заявкам от наших тюменских ребят. Они отправляют их в "Боевое братство" или мне на электронную почту и в личные сообщения. Мы делаем для них все необходимое, а после все это уходит в составе гуманитарной помощи раз в месяц", - пояснила женщина.

У волонтеров много планов. Помимо сбора груза, ежемесячно "Сестри4ки.72"стараются проводить для школьников мастер-классы. По словам Натальи, к ним приезжают дети вместе с родителями не только из Тюмени, но и других районов области, чтобы плести сети или делать окопные свечи. Ближайшую встречу организаторы планируют на октябрь.

Вступить в сообщество можно, написав сообщение Наталье Мелкобродовой во ВКонтакте, или прийти в "Боевое братство" по ул. Текстильная, 1. Работу по плетению сетей тюменки начинают с 9 часов. Сейчас в команде более 30 человек.

Виктория Макарова