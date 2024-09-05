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В Вагайском районе задержали селянина с маслом каннабиса

Происшествия, 14:26 05 сентября 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемый в незаконном хранении масла каннабиса задержан в с. Вагай, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, в присутствии понятых оперативники изъяли у селянина пластиковую бутылку с жидкостью неизвестного происхождения.

Экспертиза установила, что в бутылке находилось масло каннабиса общей массой 75 гр. Задержанный пояснил, что масло выжал из дикорастущей конопли для личного употребления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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