В Вагайском районе задержали селянина с маслом каннабиса

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемый в незаконном хранении масла каннабиса задержан в с. Вагай, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, в присутствии понятых оперативники изъяли у селянина пластиковую бутылку с жидкостью неизвестного происхождения.

Экспертиза установила, что в бутылке находилось масло каннабиса общей массой 75 гр. Задержанный пояснил, что масло выжал из дикорастущей конопли для личного употребления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет.