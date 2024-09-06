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Викуловчане направят овощи со своих участков на изготовление сухих супов для фронта

Общество, 11:54 06 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры Викуловского района собирают овощи, чтобы сделать сухие заготовки домашних супов для отправки в зону СВО.

Все желающие могут принести излишки урожая со своих участков в пункт приема на ул. Гагарина, 21 в райцентре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для заготовок нужны картофель, морковь, лук, чеснок, свекла, капуста, помидоры, перец, тыква и зелень, в том числе сушеная. Также можно поделиться яблоками - из них изготовят сухофрукты и сухие компоты. Сбор стартует 9 сентября.

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# Викуловский район , волонтеры , СВО

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