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В администрации Тюмени рассказали, когда в квартирах горожан появится тепло

Общество, 13:12 06 сентября 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отопительный период в Тюмени начнется в том случае, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне ниже 8 градусов. Об этом жителям областного центра напомнили в администрации города.

Решение о начале отопительного периода принимается на основании данных о среднесуточной температуре воздуха, а также с учетом прогноза погоды на ближайшие дни.

В сентябре среднесуточная температура ни разу не опускалась ниже 8 градусов, а на ближайшую неделю в дневное время прогнозируется выше 23 градусов.

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