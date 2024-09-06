В администрации Тюмени рассказали, когда в квартирах горожан появится тепло

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отопительный период в Тюмени начнется в том случае, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне ниже 8 градусов. Об этом жителям областного центра напомнили в администрации города.

Решение о начале отопительного периода принимается на основании данных о среднесуточной температуре воздуха, а также с учетом прогноза погоды на ближайшие дни.

В сентябре среднесуточная температура ни разу не опускалась ниже 8 градусов, а на ближайшую неделю в дневное время прогнозируется выше 23 градусов.