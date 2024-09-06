В Тюмени наградили победителей регионального этапа премии "Гордость нации"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени наградили 26 победителей V Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024". Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры "Нефтяник" 6 сентября.

В этом году интерес к конкурсу значительно вырос. Более 70 заявок на участие поступило от коллективов учреждений сфер образования и культуры, общественных организаций, национально-культурных объединений, семейных команд из большинства муниципальных образований Тюменской области.

"У Тюменской области высокий потенциал, здесь ведется активная работа по реализации национальной политики. Поэтому важно отметить лучшие практики, показать примеры", - отметил председатель регионального отделения "Ассамблеи народов России" Евгений Воробьев.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин подчеркнул, что общероссийский проект "Гордость нации" стартовал пять лет назад. И Тюменская область не может оставаться в стороне, потому что региону действительно есть чем гордиться.

"У нас живут семьи, которые хранят свою культуру и традиции. В наших семьях много защитников Отечества, которые сейчас отстаивают суверенитет России. Все эти люди заслуживают награждения, признания. И правительство региона, Тюменская областная дума, Ассамблея народов России организовали региональный этап премии "Гордость нации", чтобы в дальнейшем на всероссийском уровне показать заслуги тюменцев", - сказал он.

Председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова добавила, что премия "Гордость нации" нацелена на поддержку тех общественников, которые активно работают по разным направлениям, но все вместе они способствуют одной общей цели – сплочению общества и укреплению межнационального согласия и единства российских народов.

Победителями регионального этапа премии "Гордость нации" в восьми номинациях стали представители Тюмени, Тобольска, Ишима, Тобольского, Ялуторовского, Казанского, Упоровского, Уватского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ишимского районов, Голышмановского городского округа.

Так, награды в номинации "Год семьи" получили многодетные семьи Зубаревых из Ялуторовского района, Мингазовых из Ишимского района и Костоевых из Нижнетавдинского района. Семьи семи участников СВО из шести муниципалитетов региона получили дипломы "За служение Отчизне" в специальной номинации "Защитники Отечества".

Награды вручили и победителям номинаций: "За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "За лучшие практики в сфере национальных отношений", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики".

Любовь Голышева