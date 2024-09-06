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Гуманитарную помощь для жителей Курской области отправят из Тюмени

Общество, 19:36 06 сентября 2024

Единая Россия | Фото: Единая Россия

Очередной груз гуманитарной помощи для жителей Курской области отправят из Тюмени на следующей неделе. В настоящее время продолжается сбор всего необходимого. Желающие могут принести бытовую технику, постельное белье, вещи, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения.

Пункты сбора гумпомощи действуют в Тюмени в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Ермака, 1а; ул. Амурская, 150), в волонтерском центре Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" (ул. Максима Горького, 66), в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3). В муниципалитетах – в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Собранная помощь будет доставлена в пункты временного размещения, которые развернуты в Курской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также, по словам начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнары Байматовой, в Тюменскую область прибывало 29 человек, основная масса — из Курской области, несколько человек из Брянской и Белгородской областей. "На данный момент их 26, потому что три человека вернулись в Курскую область. На сегодня в пункте временного размещения региона размещен один человек", - отметила она.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# гуманитарная помощь

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