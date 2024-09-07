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Новую детскую спортивно-игровую площадку открыли в Тюменском районе

Общество, 15:46 07 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новую детскую спортивно-игровую площадку открыли в селе Горьковка Тюменского района. Здесь установили городок и карусели, качели и песочницу, тренажеры и турники для воркаута, а также уличный теннисный стол, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"В 2023 году оформили право муниципальной собственности на земельный участок по Садовой. В этом же году сельское поселение стало победителем в районном конкурсе арт-объектов, на призовой фонд – 163 тысячи рублей – приобрели новые игровые элементы. С этого всё и началось", - рассказывает глава муниципалитета Наталья Шведова.

Благодаря районной и местной администрации, депутату облдумы Оксане Величко, а также неравнодушным жителям и предпринимателям, инициативный проект воплотили в жизнь. Новая площадка оснащена всем необходимым для досуга детей. Кроме того, на днях по периметру площадки высадили сосны, разместили новые скамейки и урны.

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# дети , детская площадка , Тюменский район

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