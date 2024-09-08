Новый метод лечения кишечных свищей применяют в тобольской больнице
Лапароскопические операции по закрытию кишечных свищей начали проводить в Областной больнице № 3 в Тобольске. Лапароскопия позволяет выполнять операции с минимальным вмешательством, что снижает риски для пациентов и сокращает время на восстановление, сообщает пресс-служба медучреждения.
Кишечные свищи — серьезная патология, связанная с опасностью инфекционных осложнений и нарушением нормального функционирования организма. Ранее для их лечения применялся традиционный метод с широким хирургическим доступом, который, хотя и был эффективным, имел свои недостатки: большие разрезы, повышенный риск инфекции, сильный болевой синдром и длительный восстановительный период.
Лапароскопия — минимально инвазивный метод, позволяющий хирургу выполнять сложные манипуляции через небольшие проколы с использованием миниатюрной камеры.