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Пешехода сбили насмерть на трассе в Ялуторовском районе

Происшествия, 11:01 08 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием пешехода произошло на 1-м километре автодороги Петелино —Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе 7 сентября. 63-летний мужчина был насмерть сбит автомобилем "Лада Гранта".

Предварительно, пешеход переходил дорогу в темное время суток без световозвращающих элементов. Автомобилем управляла 38-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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