Пешехода сбили насмерть на трассе в Ялуторовском районе
Происшествия, 11:01 08 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
ДТП с участием пешехода произошло на 1-м километре автодороги Петелино —Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе 7 сентября. 63-летний мужчина был насмерть сбит автомобилем "Лада Гранта".
Предварительно, пешеход переходил дорогу в темное время суток без световозвращающих элементов. Автомобилем управляла 38-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.