37-летняя пассажирка иномарки погибла в Ишимском районе
Происшествия, 13:35 08 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Смертельное ДТП произошло на 2 километре автодороги Ишим —Малоудалово в Ишимском районе 7 сентября. Там съехал в кювет автомобиль Kia.
"В результате аварии 37-летняя пассажирка иномарки, жительница Ишимского района, погибла на месте ДТП. Водитель получила тяжелые травмы, доставлена в больницу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, 41-летняя водитель не выбрала безопасную скорость.