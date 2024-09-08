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37-летняя пассажирка иномарки погибла в Ишимском районе

Происшествия, 13:35 08 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 2 километре автодороги Ишим —Малоудалово в Ишимском районе 7 сентября. Там съехал в кювет автомобиль Kia.

"В результате аварии 37-летняя пассажирка иномарки, жительница Ишимского района, погибла на месте ДТП. Водитель получила тяжелые травмы, доставлена в больницу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 41-летняя водитель не выбрала безопасную скорость.

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