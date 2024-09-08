  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Более 600 случаев рака кожи выявили в Тюменской области

Общество, 18:23 08 сентября 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Более 600 случаев онкологических заболеваний кожи выявили в Тюменской области в первом полугодии 2024 года. 95% из них диагностировали на ранних стадиях, пишет tmn.aif.ru.

Профилактика онкологических заболеваний кожи заключается в своевременном профилактическом визите к дерматологу. Чем раньше выявлено заболевание, тем более благоприятный прогноз заболевания, считает главный онколог департамента здравоохранения Тюменской области Валерия Павлова.

"Мы рекомендуем проходить осмотр кожных покровов один раз в год. Сделать это можно, пройдя осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике", — отмечает Валерия Павлова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# онкология , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 08.09.2024Более 600 случаев рака кожи выявили в Тюменской области
17:11 08.09.2024Проехавшихся на капоте и двери "Лады" мужчин привлекли к ответственности в Тюмени
17:03 08.09.2024Цветы к памятнику "Жизнь за правду" принесли в Тобольске
16:31 08.09.2024Какие работы провести осенью в теплице, рассказали тюменским дачникам