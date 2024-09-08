Более 600 случаев рака кожи выявили в Тюменской области

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Более 600 случаев онкологических заболеваний кожи выявили в Тюменской области в первом полугодии 2024 года. 95% из них диагностировали на ранних стадиях, пишет tmn.aif.ru.

Профилактика онкологических заболеваний кожи заключается в своевременном профилактическом визите к дерматологу. Чем раньше выявлено заболевание, тем более благоприятный прогноз заболевания, считает главный онколог департамента здравоохранения Тюменской области Валерия Павлова.

"Мы рекомендуем проходить осмотр кожных покровов один раз в год. Сделать это можно, пройдя осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике", — отмечает Валерия Павлова.