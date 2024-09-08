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Александр Моор: у сотрудничества Югры, Ямала и Тюменской области огромный потенциал

Общество, 15:09 08 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сотрудничество регионов большой Тюменской области всегда направлено на благо жителей. Об этом заявил Александр Моор после торжественной церемонии вступления Руслана Кухарука в должность губернатора Югры 8 сентября.

Он подчеркнул, что выборы губернатора Югры важны не только для округа, но и для Ямала и Тюменской области.

"У Югры огромный потенциал, а у сотрудничества наших трех регионов потенциал просто безграничный. Я уверен, что в своей работе вы будете последовательны, сохраните преемственность. Мы также будем реализовывать нашу программу "Сотрудничество", будем дружными, настоящими, добросовестными партнерами", — сказал Моор.

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# Александр Моор , выборы губернатора , Руслан Кухарук , Югра

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