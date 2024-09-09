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В Ишиме почтили память железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны

Общество, 14:48 09 сентября 2024

скриншот видео администрации города Ишима | Фото: скриншот видео администрации города Ишима

Память железнодорожников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, почтили в Ишиме. Чествование прошло в ходе рабочего визита заместителя начальника центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" Сергея Конышева, рассказал глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Начинал трудовую деятельность Сергей Степанович в Ишиме, потому в каждый свой приезд он обязательно бывает на родном предприятии – ишимской дистанции пути", - уточнил глава города.

Кроме того, Сергей Конышев встретился с ветеранами предприятия. Встреча состоялась у памятной доски руководителю дистанции К. Н. Андрашитову.

скриншот видео администрации города Ишима | Фото: скриншот видео администрации города Ишима

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# Ишим , РЖД , Федор Шишкин

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