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Первую встречу из серии "Фотокультура" проведут для тюменцев 10 сентября

Общество, 17:45 09 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая встреча из серии "Фотокультура" состоится в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 10 сентября. Начало — в 15 часов, сообщается на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

Поговорить с единомышленниками, обсудить знаковых фотографов, темы и тренды, связанные с фотографией, изучить качественную литературу по фотоделу приглашают всех желающих.

Встречи будут проходить в формате фотопрактики и неформального общения. На первой участники познакомятся и обсудят актуальные темы, которые будут разбирать в течение года.

Модератором выступит фотограф с десятилетним опытом, автор двух фотовыставок "Культура в лицах" 2022 года и 2023 года Дарья Михнова. Публикуется в зарубежных журналах и входит в топ-40 фотографов Тюмени по версии конкурса 35Awards.

Участие бесплатное. Необходима регистрация по телефону: 26-43-34. Если читательского билета нет, то с собой необходимо иметь паспорт, чтобы взять домой литературу, которая будет обсуждаться на встрече. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 16+.

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# библиотеки , молодежь , фотография

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