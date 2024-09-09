Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил работу Тюменской области по поддержке молодых ученых
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко оценил работу Тюменской области по поддержке молодых ученых.
"В Тюменской области действует Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. В нем более 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в прошлом году разработано около 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон. Субъект также уделяет большое внимание вовлечению молодого поколения в сферу исследований и разработок: открыты 12 молодежных лабораторий, создается межуниверситетский кампус", – отметил Дмитрий Чернышенко.
Напомним, 9 сентября Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили развитие в регионе науки, образования, молодежной политики, спорта.
Одним из основных вопросов стало обсуждение участия региона в государственных мерах поддержки по национальным проектам.
За последние пять лет в Тюменской области по нацпроекту “Образование” построено 30 школ. До конца 2024 года будет введена еще одна. Открыты три центра цифрового образования "ИТ-куб". Работает сеть детских технопарков "Кванториум". На базе сельских школ действуют 28 центров "Точка роста".
Как сообщает информационный центр правительства региона, Дмитрий Чернышенко приедет в область. Александр Моор предложил вице-премьеру посетить регион и оценить работу по созданию межуниверситетского кампуса.