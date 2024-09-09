Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил работу Тюменской области по поддержке молодых ученых

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко оценил работу Тюменской области по поддержке молодых ученых.

"В Тюменской области действует Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. В нем более 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в прошлом году разработано около 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон. Субъект также уделяет большое внимание вовлечению молодого поколения в сферу исследований и разработок: открыты 12 молодежных лабораторий, создается межуниверситетский кампус", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, 9 сентября Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили развитие в регионе науки, образования, молодежной политики, спорта.

Одним из основных вопросов стало обсуждение участия региона в государственных мерах поддержки по национальным проектам.

За последние пять лет в Тюменской области по нацпроекту “Образование” построено 30 школ. До конца 2024 года будет введена еще одна. Открыты три центра цифрового образования "ИТ-куб". Работает сеть детских технопарков "Кванториум". На базе сельских школ действуют 28 центров "Точка роста".

Как сообщает информационный центр правительства региона, Дмитрий Чернышенко приедет в область. Александр Моор предложил вице-премьеру посетить регион и оценить работу по созданию межуниверситетского кампуса.