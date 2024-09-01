Тюменских старшеклассников приглашают в начальную хирургическую школу

| Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

В начальную хирургическую школу приглашает учеников 10 и 11 классов Тюменский медицинский университет. Заявки на обучение принимаются до 29 сентября включительно, сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы принять участие в отборе, претендентам необходимо решить пять ситуационных задач и снять видеопрезентацию (по желанию). Подробности - по ссылке. Результаты отбора станут известны 2 октября.

В течение учебного года в медуниверситете старшеклассники попробуют себя в профессии хирурга, познакомятся с вузом, приобретут новые знания и навыки. Ученики освоят базовые хирургические навыки: изучат хирургические инструменты, научатся выполнять хирургические швы и узлы.

После сдачи промежуточного зачета старшеклассников зачислят на узкие направления. Они будут изучать абдоминальную хирургию, гинекологию, нейрохирургию, пластическую хирургию, сердечно-сосудистую хирургию, травматологию, трансплантологию, урологию. В конце учебного года выпускники смогут поучаствовать в олимпиаде.

Отметим, занятия для старшеклассников проводят студенты старших курсов Тюменского медицинского университета на базе кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. Руководит школой доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Лариса Вихарева.