Трофи-GPS-ориентирование на квадроциклах и мотовездеходах проведут в Тюменском районе

| Фото: Vezdehod_TMN в Telegram-канале | Фото: Vezdehod_TMN в Telegram-канале

Трофи-GPS-ориентирование на квадроциклах и мотовездеходах проведут в Тюменском районе 14 сентября. Заявиться можно командой от двух человек, сообщают организаторы.

Участники не ограничены одной точкой старта. Каждый может выбрать наиболее удобное место начала маршрута и приступить к поиску точек по координатам. Главное — вовремя финишировать в "Кулига-Парке" и подтвердить взятие всех этапов. Координаты будут опубликованы в 10 часов в день мероприятия в Telegram-канале.

Победители и призеры получат сертификаты на 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно. Их можно потратить на покупку товаров и услуг в экстрим-центре "Вездеход".

Старт ориентирования намечен на 10 часов. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+