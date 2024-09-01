Тюменские компании могут бесплатно нанять студентов и выпускников на стажировку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании по всей России могут бесплатно нанять студентов и выпускников на стажировку по программе "Бесценный стажёр". Разместить вакансию стажёра в рамках акции можно до 31 сентября, получать бесплатные отклики – до 31 октября.

Организаторы акции - Минэкономразвития России, SuperJob и Росмолодёжь. Вакансии должны соответствовать той сфере, которой обучался будущий стажёр. Например, в программе не участвуют объявления о найме риелторов и курьеров.

Подробности по ссылке.