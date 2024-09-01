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Тюменские компании могут бесплатно нанять студентов и выпускников на стажировку

Экономика, 17:45 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании по всей России могут бесплатно нанять студентов и выпускников на стажировку по программе "Бесценный стажёр". Разместить вакансию стажёра в рамках акции можно до 31 сентября, получать бесплатные отклики – до 31 октября.

Организаторы акции - Минэкономразвития России, SuperJob и Росмолодёжь. Вакансии должны соответствовать той сфере, которой обучался будущий стажёр. Например, в программе не участвуют объявления о найме риелторов и курьеров.

Подробности по ссылке.

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# вакансия , работа , трудоустройство

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