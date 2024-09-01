100-летний юбилей отметил в Тюмени ветеран Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100-летний юбилей отмечает 10 сентября проживающий в Тюмени участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Попадьин. Поздравить с большой датой ветерана пришли его многочисленные родственники, представители администрации Тюмени, депутаты Тюменской городской думы, учащиеся гимназии № 83.

Когда началась война, когда Ивану Ивановичу не было ещё и 18 лет. На фронт он был призван в августе 1942 года. После обучения направлен на Волховский фронт, где 13 февраля 1943 года получил ранение. После госпиталя попал на Ленинградский фронт. В январе 1944 года участвовал в снятии блокады Ленинграда. Во время службы в разведроте в 1944 году Иван Иванович был тяжело ранен и в том же году комиссован.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вернулся в родную Тамбовскую область, в мирное время работал в местном колхозе нормировщиком, после восстановления трудился в колхозной бригаде. Поступил в сельскохозяйственный техникум, где встретил свою будущую супругу Лидию Даниловну. Вместе они переехали в Казахстан. Супруга фронтовика 35 лет проработала в образовании, а Иван Иванович 32 года возглавлял карантинную инспекцию в Петропавловске.

После смерти супруги в 2022 ветеран переехал жить в Тюмень. Здесь о нём заботятся сын, сноха, два внука и пятеро правнуков. За свои боевые заслуги Иван Иванович Попадьин награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями "За освобождение Ленинграда" и "За отвагу", а также многочисленными юбилейными медалями.

"Приятно видеть, что свой замечательный юбилей вы встречаете в такой тёплой атмосфере, в окружении своей большой семьи, детей, внуков и правнуков, - обратилась к ветерану заместитель главы администрации Тюмени Дина Горковец. - Вы - представитель храброго поколения победителей, от всего сердца и от лица главы администрации города Тюмени желаю вам бодрости духа, энергии и сил".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов подчеркнул, что рядом с Иваном Ивановичем представители молодого поколения имеют уникальную возможность впитывать правду о Великой Отечественной войне. "Ваша история и жизненный путь должны навсегда остаться с нами и переданы молодым, а мы будем делать для этого всё от нас зависящее, спасибо за мирное небо над головой", - добавил он.

"В Тюменской области вы - уже двенадцатый участник войны, которому исполнилось сто лет, - отметил сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов. - Обычно, когда поздравляют юбиляров, им принято желать кавказского долголетия, но я хочу пожелать вам нашего сибирского долголетия и здоровья, а также передать поздравление от движения "Бессмертный полк" из Москвы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Иван Иванович, вы прошли славный и великий путь и сегодня вы - золотой фонд нашей страны, низкий вам поклон за то, что вы отстояли в годы Великой Отечественной войны, за ваше мужество и героизм", - поздравил юбиляра председатель городского совета ветеранов Николай Сбродов, вручивший ветерану благодарственное поздравление от имени главы города и председателя Тюменской городской думы.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сын юбиляра Станислав Попадьин, папа не очень любит рассказывать о войне. "Единственное, что говорил - было страшно и тяжело. Тяжело, потому что даже окопов как таковых не было - 50 сантиметров и вода. Девять месяцев на передовой, а дивизионная разведка отвечала за всё. Но помнит фамилии всех ротных, взводных - пофамильно всех помнит, память хорошая".

Видео: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников