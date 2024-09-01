  • 11 сентября 202411.09.2024среда
  • USD91,1127
    EUR100,4995
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Сладковском районе построят 19 километров водовода за два года

Общество, 16:27 11 сентября 2024

из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова

Водовод протяженностью 19 км построят в Сладковском районе за два года. Работы уже начались. Первым строители проложат участок между деревнями Новоандреевка и Выстрел. Объект будет готов уже в 2024 году, сообщил глава муниципального района Александр Иванов.

Второй этап строительства завершится в 2025 году. Строители проложат участок до деревни Хантиновка.

Сотрудники подрядной организации уже работают на объекте. Глава района подчеркнул, что благодаря созданной инфраструктуре чистой водой обеспечат жителей п. Маслянского. Забор воды будет производиться из озера Дядюхино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Сладковский район , чистая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 11.09.2024Творческие команды Тюменской области подали 190 заявок на конкурс ПФКИ-2025
18:07 11.09.2024Паспорта готовности к зиме получили 2 тыс. 534 многоквартирных дома в Тюмени
17:56 11.09.202412 сентября - события дня
17:45 11.09.2024Участок газопровода восстанавливают после паводка в Абатском районе