В Сладковском районе построят 19 километров водовода за два года

| Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова

Водовод протяженностью 19 км построят в Сладковском районе за два года. Работы уже начались. Первым строители проложат участок между деревнями Новоандреевка и Выстрел. Объект будет готов уже в 2024 году, сообщил глава муниципального района Александр Иванов.

Второй этап строительства завершится в 2025 году. Строители проложат участок до деревни Хантиновка.

Сотрудники подрядной организации уже работают на объекте. Глава района подчеркнул, что благодаря созданной инфраструктуре чистой водой обеспечат жителей п. Маслянского. Забор воды будет производиться из озера Дядюхино.