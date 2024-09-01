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Александр Моор: TNF – это новые возможности для каждого

Губернатор, 18:19 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленно-энергетический форум TNF – это новые возможности для каждого. Представители бизнес-сообщества смогут найти партнеров, поставщиков, подрядчиков, а жители города узнать еще больше о деловой и культурной жизни региона, страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Совсем скоро в Тюмени стартует Промышленно-энергетический форум TNF. Это важнейшая отраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов. У нас соберутся тысячи специалистов и экспертов из России и зарубежных стран. Под эгидой форума проходят сотни мероприятий. Этот год не исключение", - подчеркнул глава региона.

Для жителей Тюменской области и гостей организаторы приготовили обширную культурную и познавательную программу. 15 сентября, в день неофициального открытия TNF, вход на концерты, экскурсии и мастер-классы для всех посетителей свободный.

16 сентября, в молодежный день на площадке форума также запланированы мероприятия для всех.

Программа форума здесь.

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# Александр Моор , ТНФ

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