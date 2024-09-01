Александр Моор: про трудоустройство участников СВО нужно предметно думать уже сейчас
Про трудоустройство участников специальной военной операции после ее победного завершения, нужно предметно думать уже сейчас. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Мы должны готовиться к тому, что – надеюсь, максимально скоро, все наши ребята вернутся. Безусловно, кто-то вернется к своей профессиональной деятельности. А кто-то будет искать другие возможности. И здесь наша система среднего и высшего профессионального образования должна готовиться к приему понятного количества этих людей. Это наша святая задача. Земляки, отстаивающие интересы Родины на поле боя, должны получить все возможности для личностного, профессионального и карьерного роста в мирной жизни", - подчеркнул глава региона, комментируя одну из главных тем Губернаторских чтений, которые прошли 11 сентября в очном формате.
Основным докладчиком стал член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он выступил с лекцией "Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы".
"Соглашусь с доктором экономических наук – объективные ограничения на рынке труда не являются фатальными для регионов. Это лишь фактор, который нужно учитывать. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, нам необходимы как запросы работодателей, так и современная научная база. Поэтому обязательно продолжим сотрудничество с Александром Шировым как с исследователем и экспертом", - уточнил губернатор.
Он также рассказал, что Губернаторские чтения – уже пятидесятые по счету. Глава региона поздравил с юбилеем нашего бессменного модератора, профессора Высшей школы экономики Святослава Игоревича Каспэ, а также всех участников и партнеров: "Впереди – новые встречи и новые знания".