Александр Моор: про трудоустройство участников СВО нужно предметно думать уже сейчас

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Про трудоустройство участников специальной военной операции после ее победного завершения, нужно предметно думать уже сейчас. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Мы должны готовиться к тому, что – надеюсь, максимально скоро, все наши ребята вернутся. Безусловно, кто-то вернется к своей профессиональной деятельности. А кто-то будет искать другие возможности. И здесь наша система среднего и высшего профессионального образования должна готовиться к приему понятного количества этих людей. Это наша святая задача. Земляки, отстаивающие интересы Родины на поле боя, должны получить все возможности для личностного, профессионального и карьерного роста в мирной жизни", - подчеркнул глава региона, комментируя одну из главных тем Губернаторских чтений, которые прошли 11 сентября в очном формате.

Основным докладчиком стал член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он выступил с лекцией "Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы".

"Соглашусь с доктором экономических наук – объективные ограничения на рынке труда не являются фатальными для регионов. Это лишь фактор, который нужно учитывать. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, нам необходимы как запросы работодателей, так и современная научная база. Поэтому обязательно продолжим сотрудничество с Александром Шировым как с исследователем и экспертом", - уточнил губернатор.

Он также рассказал, что Губернаторские чтения – уже пятидесятые по счету. Глава региона поздравил с юбилеем нашего бессменного модератора, профессора Высшей школы экономики Святослава Игоревича Каспэ, а также всех участников и партнеров: "Впереди – новые встречи и новые знания".