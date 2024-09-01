Тюменский учитель установил мировой рекорд, подняв гирю одной рукой 448 раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мировой рекорд установил учитель из Тюменского района на Всемирных играх кочевников в Астане. Азамат Бектасов поднял гирю весом 60 кг правой рукой 448 раз, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: из Telegram-канала президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева | Фото: из Telegram-канала президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева

Атлет работает учителем истории и обществознания в школе № 1 поселка Боровский. Это не первое достижение в его спортивной карьере – в копилке два мировых рекорда и еще столько же по России.

В этот раз испытание продолжалось пять часов, уточнил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев в своем Telegram-канале.