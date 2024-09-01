Фестиваль дополнительного профобразования пройдет в ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выступления спикеров и дискуссии ждут участников фестиваля дополнительного профессионального образования ДПО FEST, который пройдет в ТюмГУ 16 сентября. Мероприятие объединит сотрудников вуза, причастных к проектированию образовательных программ для взрослых людей, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В рамках фестиваля запланировано обсуждение успешных практик, неочевидных выгод и возможностей, которые предоставляет университет в области дополнительного образования. Фестиваль пройдет в Школе перспективных исследований. Начало - в 17 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Возрастное ограничение: 16+