Жители Тюменской области наблюдали ночью полярное сияние

| Фото: Карина Аминева, сообщество "Старая башня" во Вконтакте | Фото: Карина Аминева, сообщество "Старая башня" во Вконтакте

Магнитная буря среднего уровня G2 стала причиной появления полярного сияния на юге Тюменской области.

Снимками красивого природного явления жители региона делятся в городских пабликах в соцсетях. По словам тюменцев, сияние было слабо заметно даже в центре города.

Полярное сияние возникает под влиянием солнечной активности. На поверхности звезды регулярно происходят вспышки, в результате которых в космос выбрасывается масса частиц - так называемый "солнечный ветер". Когда он достигает нашей планеты, магнитное поле Земли притягивает частицы и заставляет их двигаться вдоль силовых линий - к Южному или Северному полюсу. Поэтому сияние возникает чаще в северных или южных регионах, а не на всей поверхности планеты. Из-за этого сияние правильно называть "полярным", а не "северным".