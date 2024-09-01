"Ворожея" в Тюмени получила условный срок за мошенничество
Два года лишения свободы условно получила гадалка-мошенница, обманувшая жительницу Тюмени на 200 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Напомним, потерпевшая состояла в отношениях с молодым человеком, который прекратил с ней общение. Тогда тюменка решила "приворожить" мужчину, для этого она нашла в соцсети аккаунт "гадалки".
Та пообещала провести "ритуал приворота" за шесть тысяч рублей, гарантировав, что мужчина свяжется с заявительницей. От лица молодого человека злоумышленница связалась с тюменкой через мессенджер и попросила у неё денег на "дорогу до Тюмени".
Ещё три месяца "гадалка" под разными предлогами просила у клиентки деньги. Не дождавшись, когда мужчина к ней приедет, тюменка написала ему в соцсети, где они общалась ранее. Он понял, что его знакомая была обманута и посоветовал ей обратиться в полицию
Центральный районный суд Тюмени также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённой причинённого ущерба.