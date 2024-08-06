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Подозреваемую в мошенничестве "ворожею" задержали полицейские в Тюмени

Происшествия, 16:58 06 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Тюмени 1992 года рождения. Женщина рассказала следователю, что состояла в отношениях с молодым человеком, который прекратил с ней общение.

Тюменка решила "приворожить", для этого она нашла в соцсети аккаунт женщины, которая называла себя "гадалкой".

"Гадалка" пообещала провести "ритуал приворота" за шесть тысяч рублей, гарантировав, что мужчина свяжется с заявительницей.

От лица молодого человека злоумышленница связалась с тюменкой через мессенджер и попросила у неё денег на "дорогу до Тюмени".

Ещё три месяца "гадалка" под разными предлогами просила у клиентки деньги. Не дождавшись, когда мужчина к ней приедет, тюменка написала ему в соцсети, где они общалась ранее.

Он понял, что его знакомая была обманута и посоветовал ей обратиться в полицию. Сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали и подозреваемую доставили её в отдел полиции. Женщина 1988 года рождения дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество

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