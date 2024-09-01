Тюменские ученые запатентовали уникальный для Западной Сибири способ обработки почвы

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Комбинированный способ обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур в севообороте запатентовали ученые ГАУ Северного Зауралья. Авторами стали завкафедрой земледелия Валентина Рзаева и доцент этой же кафедры Станислав Миллер, сообщает аграрный университет.

"Применяя чередование приемов обработки почвы, мы регулируем ее свойства, почвенные режимы, что важно при возделывании сельскохозяйственных культур. Особое внимание необходимо уделять плотности, – подчеркнула Валентина Рзаева. – К примеру, при безотвальной обработке она плотнее, стерневой фон позволяет улучшить водный режим, но при этом повышается засоренность. И именно вспашка компенсирует тот недостаток, который возникает при безотвальном способе обработки. Поэтому в севообороте необходимо чередование приемов и глубины основной обработки почвы, что напрямую влияет на формирование будущего урожая и помогает избежать плужной подошвы на полях".

Для Западной Сибири этот способ обработки уникален и актуален. Исследования ученых ГАУ Северного Зауралья основываются на типе почвы, характерных погодных условиях для данного региона и определенной глубине обработки именно под яровую пшеницу – это и стало изюминкой научных опытов и поводом для получения патента. По словам Валентины Рзаевой, в других регионах, к примеру, в Ставрополье, отличные результаты по нулевой обработке почвы – позволяют климатические и почвенные условия данного региона.

"У нас же отзывается именно определенная нами опытным путем глубина и способ основной обработки. Мы пытались экспериментировать и с нулевой, и с минимальной обработкой почвы, но все сельхозтоваропроизводители возвращаются к вспашке и рыхлению. То есть именно дифференцированный, комбинированный способ зарекомендовал себя как самый эффективный", – резюмировала она.

У вуза есть акты на внедрение способа основной обработки почвы в Бердюжском, Нижнетавдинском, Заводоуковском районах Тюменской области. Причем на разных полях применяют разные технологии. К примеру, на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья в качестве рабочей зарекомендовала себя схема "вспашка – рыхление – вспашка/рыхление" в трехпольном севообороте, а, к примеру, в Бердюжском районе предпочтительнее другой вариант: два года рыхление и один год вспашка в трехпольном севообороте или звене севооборота. "С глубиной вспашки мы тоже экспериментировали – на 12-14, 14-16, 20-22, 28-30 сантиметров и в итоге остановились на последнем варианте как наиболее эффективном и обеспечивающем стабильно положительные результаты", – добавила Валентина Рзаева.

По этой теме защищено несколько кандидатских диссертаций. Есть и молодые последователи и среди студентов. Ежегодно по способам обработки почвы успешно защищают выпускные квалификационные работы.

С результатами своих научных исследований Валентина Рзаева выступала перед научным сообществом в Кургане, Челябинске, Омске, Новосибирске и Петропавловске. В этом году ученые ГАУ Северного Зауралья презентовали свой опыт в Китае.