В Ишимском районе восстанавливают пострадавшие от паводка объекты

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Работы по восстановлению в Ишимском районе объектов, которые весной повредил паводок, проинспектировал 13 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с главой муниципалитета Сергеем Ломовцевым.

Глава региона отметил, что нагрузка на защитные сооружения была колоссальной. Гребни дамб приходилось наращивать, и высокий уровень воды держался нетипично долго. В итоге часть гидротехнических сооружений нуждается в ремонте.

"Если в поселке Детский дом объем работ небольшой, то дамбу, которая защищает три дачных общества - "Надежда", "Смородинка" и "Приишимский" - потребуется переустроить. Река Ишим смыла здесь часть берега", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Также в Ишимском районе продолжается восстановление дорог. Помимо участков областных магистралей, будут приведены в порядок участки в четырех населенных пунктах района.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.