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Жителей Свердловской области обвиняют в похищении тюменца

Происшествия, 13:56 14 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Перед судом в Тюмени предстанут четверо жителей Свердловской области, обвиняемые в похищении знакомого с целью возврата долга, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, один из обвиняемых для возврата долга в 200 тыс. рублей от жителя Тюмени подговорил троих знакомых совершить похищение.

10 июля все четверо приехали из Екатеринбурга в Тюмень и избили потерпевшего, вымогая у него более 400 тыс. рублей. Злоумышленники насильно усадили молодого человека в автомобиль и покинули город.

Знакомый похищенного сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, свердловчане были задержаны сотрудниками полиции в Свердловской области, а молодой человек освобождён.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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# похищение , суд

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