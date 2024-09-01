Жителей Свердловской области обвиняют в похищении тюменца
Перед судом в Тюмени предстанут четверо жителей Свердловской области, обвиняемые в похищении знакомого с целью возврата долга, сообщает региональный Следком.
По версии следствия, один из обвиняемых для возврата долга в 200 тыс. рублей от жителя Тюмени подговорил троих знакомых совершить похищение.
10 июля все четверо приехали из Екатеринбурга в Тюмень и избили потерпевшего, вымогая у него более 400 тыс. рублей. Злоумышленники насильно усадили молодого человека в автомобиль и покинули город.
Знакомый похищенного сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, свердловчане были задержаны сотрудниками полиции в Свердловской области, а молодой человек освобождён.
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.