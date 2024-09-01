Алексей Райдер: поисковики делают по-человечески правильную и справедливую работу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поисковики делают по-человечески правильную и справедливую работу - восстанавливают историю страны. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на дискуссии, которая проходит в рамках межрегионального форума в Тюмени 14 сентября.

"Наш регион тому подтверждение. Восстановление и сохранение исторической памяти это одна из приоритетных установок в нашем регионе. Западная Сибирь связана с утра ой многих имён. И поэтому желание восстанавливать историю: каждому имени дать возможность быть найденным и закреплённым - это наш код сибиряков. В том числе и всех жителей большой Тюменской области, северных округов", - подчеркнул заместитель губернатора.

По словам ответственного секретаря поискового движения России Елены Цунаевой, это очень важная тема. Она является составляющей частью стратегии национальной безопасности. "И поднята на уровень приоритета национальной безопасности. Это зафиксировано и в нашей Конституции. А это значит, что заниматься сохранением исторической памяти должны и органы государственной власти, и различные общественные движения ", - уточнила модератор дискуссии.

Уполномоченным органом по увековечиванию и сохранению исторической памяти определено Министерство обороны РФ. Врио директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов много лет занимается этой работой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"На отношении к памяти погибших воинов, которые защищали отечество, Родину у нас построена вся история страны. Нам не нужны иностранные персонажи, у нас есть свои богатыри, реальные подвиги, которые остались в нашей героической истории. И которые являются примерами мужества, героизма, стойкости и любви к Родине. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы зная и анализируя всю правовую базу, принимать меры, чтобы организовать и облегчить работу и самое главное, то ради чего поисковики работают - узнать фамилию бойца, который захоронен как неизвестный солдат. То есть судьба человека должна быть прояснена и Родина для этого должна сделать все. А Родина - это все мы", - сказал эксперт.

Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, рассказывая о работе Тюменского отделения обозначил новое направление работы по сохранению памяти о погибших героях СВО. "С мая мы начали реализовывать в Тюмечнской области акцию "Папина березка". На территории школ, где учатся дети погибших участников специальной военной операции, садим березы. Думаю, что это тоже знаковое мероприятие памяти", - привел пример Геннадий Иванов.

Это является подтверждением того, что увековечение памяти о защитниках Отечества не имеет временных рамок. Все, кто ушел из жизни, выполняя свой долг, верный присяге , достойны памяти своих соотечественников. Ветеран специальной военной операции Владислав подчеркнул, что поисковики тоже являются настоящими героями. "Вы настоящие герои. Мне радостно видеть, что у нас есть будущее. Вы наша будущая смена. Мне это дало большую мотивацию", - отметил ветеран СВО.

Он уже возвращается к мирной жизни, руководит спортивным клубом в Тюмени. На дискуссии предложил командой ветеранов СВО помогать им в том числе, присоединившись к поисковому движению. Отметим, дискуссия прошла в третий день межрегионального форума "Поиск. Герои. Родина". Он объединил более 200 поисковиков пяти регионов, включая Тюменскую область, Югру, Ямал, Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Оксана Корнеенкова