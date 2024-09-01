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Тюменцы обсуждают создание на ул. Герцена сквера в честь героев СВО

Общество, 21:04 17 сентября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 500 жителей Тюмени приняли участие в обсуждении создания общественного пространства на месте снесённого долгостроя на улице Герцена, 50. Его предлагают посвятить героям специальной военной операции.

В выходные волонтеры собирали мнения горожан в Затюменском экопарке и у Тюменского президентского кадетского училища. Горожан спрашивали, поддерживают ли они идею создания общественного пространства и предложение посвятить новый сквер героям специальной военной операции, сообщает городская администрация.

Ранее с инициативой обсудить место для создания сквера и идеи о том, чем должна быть наполнена эта территория, выступил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Принять участие в обсуждении можно также на портале "Я решаю!" до 22 сентября.

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# благоустройство

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