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670 тыс. тонн зерна собрали аграрии Тюменской области на 17 августа

Экономика, 14:38 17 сентября 2024

Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

270 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур обмолотили аграрии Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 17 августа. Валовый сбор составил 670 683 тонны при средней урожайности 25 центнеров с гектара.

Технические культуры убраны с площади 2 тыс. 914 гектаров. Урожайность составляет 17 центнеров с гектара, всего собрано 4 тыс. 865 тонн.

Урожай картофеля приближается к отметке 75 тыс. тонн. Всего в области убрано более 2 тыс. 600 гектаров картофельных полей, урожайность в хозяйствах составляет 281 центнер с гектара. Овощей заготовлено около 18 тыс. тонн. Из них свыше 4 тыс. 500 тонн капусты, 8 тыс. тонн свеклы и 219 тонн моркови.

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# аграрии , АПК , уборка урожая

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