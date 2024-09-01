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Жителей Тюменской области предупреждают о ночных заморозках

Общество, 19:35 17 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заморозки ожидаются на юге Тюменской области в ночные часы с 19 по 21 сентября.

Температура воздуха будет от 0 до минус пяти градусов. Об неблагоприятных погодных условиях сообщает "Уралуправтодор".

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# заморозки

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