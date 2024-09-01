Лучшую бригаду скорой помощи определят в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Восемь бригад скорой помощи покажут свое мастерство на конкурсе в Тюмени. Городской этап состязания пройдет 20 сентября, сообщает областной департамент здравоохранения.

Медики окажут экстренную помощь пострадавшему в ДТП и пациенту с остановкой сердца, проведут неврологический осмотр. Задания будут оцениваться по действиям всей бригады, правильности и времени выполнения.

"На счету каждая секунда – от точности, скорости и слаженности будет зависеть результат. Выдержавшие все испытания по праву смогут собой гордиться, а еще тиражировать свой опыт среди коллег. Кроме того, они примут участие в областном этапе соревнований, который пройдет 27 сентября", – рассказал заведующий отделом обучения персонала скорой медицинской помощи Павел Николаенко.

Городской и областной этапы конкурса "Лучшая бригада скорой медицинской помощи" будут проходить на площадке станции скорой медицинской помощи в Тюмени по ул. Суходольская, 25. Начало в 9 часов 30 минут.