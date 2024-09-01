В Тюмени компания выплатит 2,2 млн рублей родным погибшего на стройке рабочего

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,2 млн рублей выплатит застройщик родным рабочего, погибшего на стройке. Соответствующие требования прокурора удовлетворил Ленинский районный суд Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что 1 декабря 2023 года мужчина был допущен подрядной организацией к работе по прокладке трубопроводов в строящемся многоквартирном доме в Тюмени. В первый день работы мужчина, находясь на 13 этаже, упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, а закрыта сверху пенопластом, покрывшимся слоем строительной пыли. В результате падения 21-летний работник скончался на месте.

Отделение СФР по Тюменской области отказало матери погибшего в назначении единовременной страховой выплаты, поскольку трудовой договор работник подписать не успел.

Мать погибшего рабочего обратилась в прокуратуру Ленинского административного округа Тюмени. Ведомство направило обращение в суд с исковым заявлением в защиту прав родственников погибшего о признании несчастного случая страховым и о взыскании с застройщика компенсации морального вреда.

Также, в результате прокурорского вмешательства и признания в судебном порядке несчастного случая страховым, мать погибшего имеет право на получение единовременной страховой выплаты в размере 2 млн рублей. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.