В Тюмени компания выплатит 2,2 млн рублей родным погибшего на стройке рабочего
2,2 млн рублей выплатит застройщик родным рабочего, погибшего на стройке. Соответствующие требования прокурора удовлетворил Ленинский районный суд Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
Установлено, что 1 декабря 2023 года мужчина был допущен подрядной организацией к работе по прокладке трубопроводов в строящемся многоквартирном доме в Тюмени. В первый день работы мужчина, находясь на 13 этаже, упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, а закрыта сверху пенопластом, покрывшимся слоем строительной пыли. В результате падения 21-летний работник скончался на месте.
Отделение СФР по Тюменской области отказало матери погибшего в назначении единовременной страховой выплаты, поскольку трудовой договор работник подписать не успел.
Мать погибшего рабочего обратилась в прокуратуру Ленинского административного округа Тюмени. Ведомство направило обращение в суд с исковым заявлением в защиту прав родственников погибшего о признании несчастного случая страховым и о взыскании с застройщика компенсации морального вреда.
Также, в результате прокурорского вмешательства и признания в судебном порядке несчастного случая страховым, мать погибшего имеет право на получение единовременной страховой выплаты в размере 2 млн рублей. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.