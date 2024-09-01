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Опыт выставки "Россия" будут использовать в организации конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии

Общество, 17:21 18 сентября 2024

Национальный центр Россия

Соглашение о сотрудничестве между российским АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" подписали в Минске.

Национальный центр Россия

"Поездка убедила нас в огромном потенциале будущего сотрудничества двух стран. И Россия, и Белоруссия могут принять намного больше гостей. Поэтому сейчас мы будем рассказывать и показывать друг о друге намного активнее. У нас впереди много совместных планов и проектов", — рассказала генеральный директор АНО "ДВД "Россия"" Наталья Виртоузова.

Стороны договорились об обмене профессиональными знаниями и опытом в организации конгрессно-выставочной деятельности и культурных мероприятий.

"Мы благодарны нашим коллегам за то, что они готовы делиться бесценным опытом, полученным при проведении такого грандиозного мероприятия. Это мероприятие сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль", — сказал директор "БелЭкспо" Сергей Баран.

Национальный центр Россия

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# Белоруссия , сотрудничество

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