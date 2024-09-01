Александр Моор отметил вклад тюменских предприятий в развитие импортозамещения

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Тюменские предприятия активно разрабатывают и осваивают импортозамещающие технологии. В рамках форума TNF-2024 на практике это увидели министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО-Югры Руслан Кухарук. Они посетили Научно-исследовательский центр и тюменские предприятия, которые работают для топливно-энергетического комплекса.

На тюменском заводе начали сборку первого опытного образца газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт. Он должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей, которые задействованы в газотранспортной системе страны. Изготовление и проведение стендовых испытаний планируется завершить до конца 2025 года.

На другой площадке гости осмотрели современную российскую систему верхнего привода буровой установки. Ранее подобное оборудование закупалось за рубежом, теперь тюменские производители освоили технологию производства на месте.

Также в Тюмени готовится к открытию исследовательский центр компании "Газпром нефть". Он станет экспертной площадкой для глубокого изучения геологических материалов с месторождений со всей страны. Здесь используются отечественные технологии, а большинство процессов полностью роботизированы.

"Убедились, что наша промышленность успешно занимается импортозамещением", - отметил по итогам поездки Александр Моор в своих соцсетях.