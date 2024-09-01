В Тюмени на 26 % увеличилось число квартир в новостройках на продажу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 26 % увеличилось количество квартир, выставленных на продажу в новостройках Тюмени за год. Аналитики платформы "Авито недвижимость" связывают это с эффектом низкой базы июля 2024 года, когда по завершению программы массовой льготной ипотеки произошел спад спроса.

Вместе с тем, в августе средняя стоимость квартиры в новых домах остановилась на отметке 7,6 млн рублей. Цена одного квадратного метра составила 137 тыс. рублей.

Спрос в целом по России за восьмой месяц года подрос на 6 %. Более всего увеличился интерес к объектам с четырьмя комнатами и более – плюс 15 % и двухкомнатным квартирам – 9 %.

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрия Алексеева, небольшое оживление рынка во многом связано с активностью потенциальных покупателей, которым необходимо решать жилищный вопрос. Они не могут надолго откладывать покупку. Также повлияли и оставшиеся на рынке льготные программы, инструменты стимулирования спроса от застройщиков.

"И хотя драйверы роста рынка до масштабов времен льготной ипотеки пока не просматриваются, снижения цен на квартиры в новостройках в ближайшее время мы не ожидаем. Застройщики имеют достаточный запас прочности, чтобы не прибегать к демпингу в ближайшие месяцы, дополнительно продолжает расти стоимость стройки. Стоит отметить, что реальные последствия завершения массовой льготной ипотеки мы сможем наблюдать ближе к концу года", - уточнил эксперт.