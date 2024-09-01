Городские депутаты обсудили дорожное строительство в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках муниципального дорожного фонда в 2023 году на строительство, капитальный ремонт и содержание автодорог Тюмени были направлены 3 млрд 836 млн рублей. Об этом депутатам — членам постоянной комиссии Тюменской городской думы по экономическому развитию и бюджету сообщил глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин в ходе заседания 18 сентября.

"Муниципальный дорожный фонд в 2023 году формировался за счёт акцизов на автомобильное топливо, арендной платы от земельных участков в полосе отвода автодорог, доходов от предоставления платного парковочного пространства. Самая большая сумма - это межбюджетные трансферты, которые ежегодно поступают от области", - пояснил Евгений Сорокин.

Он уточнил, что на строительство дорог направлено 1,6 млрд рублей, на капремонт - 141 млн, на ремонт автодорог 1 млрд 150 млн, на содержание - 871 млн рублей. По его словам, все запланированные работы были выполнены.

"Проезжие части практически на всех объектах открыты до наступления зимнего периода, часть объёмов финансирования перешла на этот год и была закрыта в первой декаде, - уточнил он. – На 2024 год в рамках фонда предусмотрено 3 миллиарда 285 миллионов рублей. На сегодня произведена оплата на 30 %".

"В прошлом году в рамках дорожного фонда работы шли на улице Дружбы, где трёхуровневая развязка находится сегодня в стадии завершения, проезде Губернский, улице Калинина, появилась новая дорога в районе ЖК "Машаров", которой уже пользуются автомобилисты", - добавил Евгений Сорокин.

"Планируется ли строительство подъездной дороги к кладбищам Червишевское-4 и 5, а также продление маршрута автобуса номер 121 к местам захоронения погибших участников СВО?" - поинтересовался депутат Сергей Морев.

Представитель городской администрации рассказал, что объект включён в предварительный бюджет на 2025 год и уже откорректирована проектная документация по этому участку. "И в том числе там будет предусмотрено движение общественного транспорта", - добавил он.

Дмитрий Елагин заметил, что не на всех новых дорогах в малых микрорайонах предусмотрены велосипедные дорожки. Евгений Сорокин уточнил, что велодорожки есть во всех микрорайонах Тюмени, но в них нет необходимости на небольших улицах в жилой застройке, не имеющих магистрального значения.

Заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов поблагодарил главу департамента за большую и системную работу и поинтересовался, каковы перспективы развития ул. Калинина после обхода Тюмени и строительства планируемого тоннеля с выходом на Первомайскую.

Евгений Сорокин отметил, что на сегодня движение в центральную часть города практически полностью охвачено предпроектными решениями: по развязке на Окружной дороге пройдена государственная экспертиза и определена стоимость. "По тоннелю уже разработаны все технические решения, на сегодня идёт государственная экспертиза", - уточнил он.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин отметил, что дорожный департамент Тюмени справляется со своей работой, дороги в Тюмени строятся качественно.

"Если смотреть за 2023 год, то все дороги, что были запланированы, построены. Деньги не все освоены, была экономия, но километраж сошёлся полностью с плановыми показателями. Надеемся, что и в этом году будет то же самое, погода нам поможет", - резюмировал он.

Николай Ступников