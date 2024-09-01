Расширение сотрудничества региона с Республикой Беларусь обсудили в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Планы дальнейшего сотрудничества Тюменской области и Белоруссии обсудили губернатор региона Александр Моор и министром энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Среди ключевых предложений - обслуживание газотурбинного оборудования предприятий Беларуси с использованием компетенций предприятий Тюменской области; создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является Правительство региона; проведение совместных исследований в области "Биобезопасности", в том числе с использованием площадки строящегося межуниверситетского кампуса в Тюмени.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"Развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства региона. Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом. Товарооборот нашего региона с Беларусью в 2023 году увеличился в два раза", - отметил на встрече губернатор Тюменской области Александр Моор.